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22 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Söz, Zalim İstanbul gecenin lideri kim?

22 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Nisan Pazartesi gününe ait reyting sonuçları diziler içerinde medyaseverler tarafından en çok hangisinin tercih edileceğini bizler gösterecek. Bu gece birbirinden iddialı yapımlar televizyon ekranlarında boy gösterecek. 22 Nisan Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 15 Nisan’ın reyting sonuçlarına baktığımızda, AB’de ve ABC1’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, Total’de ise Çukur zirvede yer aldı. İşte haberimizin ayrıntıları...

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22 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Nisan reyting sonuçları, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan dizilerin ve yarışma programlarının elde ettikleri başarıyı gösterecek. Pazartesi gününe ait reyting sonuçları diziler içerinde medyaseverler tarafından en çok hangisinin tercih edileceğini bizler gösterecek. 22 Nisan Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 15 Nisan’ın reyting sonuçlarına baktığımızda, AB’de ve ABC1’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, Total’de ise Çukur zirvede yer aldı. İşte haberimizin ayrıntıları...

22 NİSAN REYTİN SONUÇLARI

 

22 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

15 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

 

Muhtar: Halkımız planlayarak yapmadı

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