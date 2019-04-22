22 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı? Çukur, Söz, Zalim İstanbul gecenin lideri kim?
22 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Nisan Pazartesi gününe ait reyting sonuçları diziler içerinde medyaseverler tarafından en çok hangisinin tercih edileceğini bizler gösterecek. Bu gece birbirinden iddialı yapımlar televizyon ekranlarında boy gösterecek. 22 Nisan Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 15 Nisan’ın reyting sonuçlarına baktığımızda, AB’de ve ABC1’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, Total’de ise Çukur zirvede yer aldı. İşte haberimizin ayrıntıları...
22 Nisan Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Nisan reyting sonuçları, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan dizilerin ve yarışma programlarının elde ettikleri başarıyı gösterecek. Pazartesi gününe ait reyting sonuçları diziler içerinde medyaseverler tarafından en çok hangisinin tercih edileceğini bizler gösterecek. 22 Nisan Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 15 Nisan’ın reyting sonuçlarına baktığımızda, AB’de ve ABC1’de Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, Total’de ise Çukur zirvede yer aldı. İşte haberimizin ayrıntıları...
22 NİSAN REYTİN SONUÇLARI
22 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.
15 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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