22 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Teşkilat, Survivor 2023, Yargı reyting sıralaması

22 Ocak 2023 Pazar reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Güzel Günler, Yargı, Kim Milyoner Olmak İster?, Çok Güzel Hareketler 2, Teşkilat, Taçsız Prenses ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Reyting zirvesinde değişiklik oldu mu? İşte Pazar dizilerinin reyting listesi

22 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI



22 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber hafta sonu yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 TESKILAT TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 SURVIVOR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 GUZEL GUNLER SHOW TV

6 SHOW ANA HABER SHOW TV

7 TESKILAT (OZET) TRT 1

8 YARGI (OZET) KANAL D

9 KANAL D ANA HABER KANAL D

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

4 YARGI (OZET) KANAL D

5 SURVIVOR TV8

6 TESKILAT (OZET) TRT 1

7 KANAL D ANA HABER KANAL D

8 GUZEL GUNLER SHOW TV

9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

10 SHOW ANA HABER SHOW TV

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D

2 TESKILAT TRT 1

3 SURVIVOR TV8

4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

5 YARGI (OZET) KANAL D

6 KANAL D ANA HABER KANAL D

7 TESKILAT (OZET) TRT 1

8 GUZEL GUNLER SHOW TV

9 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV

10 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV