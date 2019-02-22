22 şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Kızım, İstanbullu Gelin, Gülperi reyting sonuçları

22 Şubat 2019 reyting sonuçaları açıklandı mı? Cuma akşamları ekrana gelen Kanal D'nin fenomen dizilerinden Arka Sokaklar mı, İstanbullu Gelin mi yoksa T8'in iddialı yapımlarından Kızım mı reyringlerde birinci oldu. İstanbullu Gelin'de İpek ve Fikret’in boşanma davası ileri bir tarihe ertelenir. Faruk ve Süreyya Fikret’in boşanma isteğini ve sebebini öğrenir Süreyya’nın İpek, Fikret ilişkisindeki duruşu ise Esma ile aralarında çatışmaya neden olacaktır. Senem, Süreyya ve Dilara’nın kızlar gecesi Adem’in oğlu ile baş başa zaman geçirmesini sağlar. Kıymet’in Esma ile restleşme hamlesi ise beklediği gibi sonuçlanmaz. Tüm yaşananlar artık Okan’ın da bir adım atmasına sebep olur. İşte 22 Şubat Cuma gününün reyting sonuçları....

22 ŞUBAT CUMA GECESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Cuma akşamının reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sitemizde yer verilecektir.

İSTANBULLU GELİN SON BÖLÜM

İpek ve Fikret’in boşanma davası ileri bir tarihe ertelenir. Faruk ve Süreyya Fikret’in boşanma isteğini ve sebebini öğrenir Süreyya’nın İpek, Fikret ilişkisindeki duruşu ise Esma ile aralarında çatışmaya neden olacaktır.

Senem, Süreyya ve Dilara’nın kızlar gecesi Adem’in oğlu ile baş başa zaman geçirmesini sağlar. Kıymet’in Esma ile restleşme hamlesi ise beklediği gibi sonuçlanmaz. Tüm yaşananlar artık Okan’ın da bir adım atmasına sebep olur.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM

Mesut, Umut’u da almış, neşeli şekilde eve dönmektedir. Derman’ın kendisini takip etmesinden şüphelenir. Volkan ve Umut’u eve gönderir. Kendisi Derman’la çatışır. Dermanlara takviye araç gelir ve Mesut’un mermisi bitmek üzeredir. Polisler desteğe gelirler. Bu esnada bir patlama sesi duyulur. Destek polislerin gelmesiyle Dermanlar da kaçar. Mesut patlamış araca gidince, yaralı Volkan’ı ve kömür haline gelmiş Umut bebeği bulur. Herkes yıkılmış haldedir...

KIZIM SON BÖLÜM

Yaşadıkları onca badireden sonra tekrar kavuşan Demir ve Öykü, Candan’ın da onlara katılmasıyla artık gerçek bir aile olmuşlardır. Onlar evlerinde birlikte olmalarının mutluluğunu yaşarlarken, Cemal Asu’nun ona bıraktığı mektupla adeta dağılır. Asu, Öykü’nün aslında Cemal’in kızı olduğunu söyleyerek Cemal’in içine büyük bir şüphe düşürür. Cemal gerçeği öğrenmek için ne yapacaktır? Demir ve Öykü kaybettikleri zamanı telafi ederlerken Cemal de içindeki şüpheyi gidermek için elinden geleni yapar.

VURGUN SON BÖLÜM

Aşık olduğu karısı Reyhan ve oğluyla beraber çok mutlu bir hayat yaşayan Kemal Vardar, oğlunun ikinci yaş gününü kutladıkları gece aklına takılan bir iş için uyanır ve sahip olduğu fabrikaya gider. Kemal şirkette çıkan yangın sonucu büyük bir kaza geçirir. Doktorlar Kemal’in tıbben öldüğünden emindirler. Kemal yıllarını komada geçirirken, Reyhan ve yakınları yaşamaya devam etmek zorundadır. Asya hemşire Kemal’e komada kaldığı süre boyunca çiçek gibi bakmıştır. Öyle ki, hastanede çalışan herkes onun bu ilgisinin altındaki gerçeği merak etmektedir. O gün Asya hemşire Kemal Vardar’ın durumunda bir farklılık hisseder. Sonunda Kemal komaya girdikten 10 yıl sonra büyük bir mucizeyle uyanır. Ancak Kemal’in öldüğü ve etrafındakilerin yaşadığı bu 10 yılın sonunda, Kemal’i hayalindeki gibi bir kavuşma beklememektedir.