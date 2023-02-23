22 Şubat reyting sonuçları: O Kız, Survivor 2023, Kuruluş Osman reyting sıralaması

22 Şubat reyting sonuçları: Çarşamba akşamı Kanal D'de O Kız dizisi yeni bölümüyle ekranlara gelirken TRT1'de Kesişme: İyi ki Varsın Eren, Fox TV'de ise 7. Koğuştaki Mucize isimli yerli sinema filmleri seyirciyle buluştu. Show TV'de arka arkaya Kılıç Savaşları 2 ve Akılalmaz isimli yabancı sinema filmleri ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 22 Şubat 2023 reyting sonuçları



22 ŞUBAT 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



22 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Tüm kanalların deprem bölgesindeki afetzedelere yardım amacıyla düzenlediği bağış kampanyası ortak yayını reyting listesinde en başta yer aldı.

Reyting listesinde ortak yayının hangi kanaldan daha çok izlendiği bilgisi yer almadı.

22 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.