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Medya

23 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Benim Güzel Ailem, Maviye Sürgün reyting sıralaması

23 Ağustos 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, Sakra, Vahşetin Çağrısı, Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera, Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem, MasterChef Türkiye All ve Hareket Sekiz programları ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte 23 Ağustos reyting sonuçları

24 Ağustos 2023 Perşembe 09:24 - Güncelleme:
23 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Benim Güzel Ailem, Maviye Sürgün reyting sıralaması
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23 Ağustos reyting sonuçları; Çarşamba akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Çarşamba akşamı Kanal D'de Sakra, ATV'de Vahşetin Çağrısı, Star TV'de Hopper ve Çılgın Çetesi: Büyük Macera isimli yabancı sinema filmleri, Fox TV'de ise Maviye Sürgün dizisi ve Hareket Sekiz isimli yerli sinema filmi ekranlarda yer aldı. TRT1'de Benim Güzel Ailem, Show TV'de ise Maviye Sürgün dizilerinin yeni bölümleri yayınlanırken, TV8'de MasterChef All Star'da yarışma heyecanı devam etti. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 23 Ağustos 2023 reyting sonuçları

23 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem dizisi, üçüncü sırada ise FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

23 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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