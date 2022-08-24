23 Ağustos Salı reyting sonuçları: Masterchef, Balkan Ninnisi ve Senden Daha Güzel reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Salı akşamı ATV'de Buz Devri, Fox TV'de Senden Daha Güzel, TRT 1'de Balkan Ninnisi, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Fırıncının Karısı, Star'da Organize İşler 2: Sazan Sarmalı ve Show TV'de Güldür Güldür Show dizileri reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçlarına göre en çok ne izlendi? İşte 23 Ağustos 2022 reyting sonuçları

23 AĞUSTOS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada Fox TV'de yayınlanan "Senden Daha Güzel", 3. sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1. sırada "Masterchef Türkiye", 2. sırada "Fox Ana Haber" 3. sırada "Masterchef Türkiye"nin özeti yer aldı.

REYTİNG NEDİR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülür.

Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oluyor.