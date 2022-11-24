23 Kasım reyting sonuçları nasıl şekillendi? O Kız, Kuruluş Osman, Bir Peri Masalı reyting dizilimi

23 Kasım reyting sonuçları TİAK tarafından açıklanıyor. Pazartesi akşamı Kanal D'de O Kız isimli dizi yayınlanırken, Star TV'de Yol Arkadaşım 2 isimli sinema filmi ekrana geldi. Dizilerde ise TRT1'de 2022 Dünya Kupası İspanya-Kosta Rika maçı , ATV'de Kuruluş Osman, Fox TV'de Bir Peri Masalı, TV8'de Tuzak dizisi ekrana geldi. Show TV'de ise Hayat Bugün izleyenleri kahkahaya boğdu. Peki en çok ne izlendi? İşte 23 Kasım 2022 reyting sonuçları

23 KASIM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Türkiye İskoçya hazırlık maçı, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Türkiye İskoçya hazırlık maçı, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Türkiye İskoçya hazırlık maçı, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

23 Kasım reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.