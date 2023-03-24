23 Mart reyting sonuçları: Camdaki Kız, Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize reyting sıralaması

23 Mart reyting sonuçları: Perşembe akşamı Kanal D'de Camdaki Kız, TRT1'de Al Sancak, ATV'de Aldatmak, how TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizilerin yeni bölümleri yayınlanırken, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize isimli dizi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TV8'de Survivor 2023, Fox TV'de ise yerli sinema filmi Recep İvedik ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 23 Mart 2023 reyting sonuçları



23 MART 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



23 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Esra Erol'da, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Camdaki Kız yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

ABC ilk 10 program listesinde ise birinci sıradaCamdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

23 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.