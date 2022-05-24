23 Mayıs 2022 Pazartesi reyting sonuçları: Yasak Elma, Üç Kuruş, Hakim reyting sıralaması

23 Mayıs 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları takip ediliyor. İzleyiciler, takip ettikleri dizi ve programların izlenme oranlarını gösteren reyting sonuçlarını merak ediyor. Pazartesi akşamı; Üç Kuruş, Mandıra Filozofu, Survivor All Star, Yasak Elma, Hakim, Yenilmez 4 ve Alparslan: Büyük Selçuklu izleyenleriyle buluştu. Peki Pazartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 23 Mayıs 2022 reyting sonuçları

23 Mayıs 2022 Pazartesi Kanal D, ATV, FOX TV, Show TV, TV8, TRT1, STAR TV kanallarında yayınlanan yapımlar reytinglerde yarıştı. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. İşte Pazartesi dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

23 MAYIS 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Destan, üçüncülüğü ise Esra Erol'da aldı.

Total izleyici grubunda birinciliği Yasak Elma, ikinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, üçüncülüğü Survivor All Star aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.