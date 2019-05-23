23 Mayıs reyting sonuçları! 23 Mayıs reyting sonuçları hangi dizi kaçıncı oldu!
Vatandaşlar, 23 Mayıs reyting sonuçlarını yakından takip ediyor. Hangi dizi reyting sıralamasında ilk 100’de kaçıncı oldu, izlenme oranları neler merak ediyor. Medya severler 23 Mayıs reyting sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 16 Mayıs Perşembe günkü reyting sonuçlarına baktığımızda AB, Total ve ABC1’de ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova vardı. İkinci sırada Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Bülteni yar almıştı. Reyting sonuçlarıyla ilgili tüm merak ettikleriniz haberimizin detaylarında yer alıyor.
23 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi reyting sıralamasında ilk 100’de kaçıncı oldu? Medyayı yakından takip eden vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ederken izlenme oranlarının açıklanmasını merakla bekliyor. 23 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 16 Mayıs Perşembe günkü reyting sonuçlarına baktığımızda AB, Total ve ABC1’de ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova vardı. İkinci sırada Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Bülteni yar almıştı. AB’de 3. Sırada ise ATV’de ekranlara gelen Sahur Vakti, Total’de ABC1’de ise Bir Zamanlar Çukurova’nın özeti yer alıyordu. Reyting sonuçlarıyla ilgili tüm merak ettikleriniz haberimizin detaylarında yer alıyor.
23 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI
23 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz
16 MAYIS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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