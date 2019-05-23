23 Mayıs reyting sonuçları! 23 Mayıs reyting sonuçları hangi dizi kaçıncı oldu!

23 Mayıs reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi reyting sıralamasında ilk 100’de kaçıncı oldu? Medyayı yakından takip eden vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ederken izlenme oranlarının açıklanmasını merakla bekliyor. 23 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 16 Mayıs Perşembe günkü reyting sonuçlarına baktığımızda AB, Total ve ABC1’de ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova vardı. İkinci sırada Fatih Portakal ile FOX Ana Haber Bülteni yar almıştı. AB’de 3. Sırada ise ATV’de ekranlara gelen Sahur Vakti, Total’de ABC1’de ise Bir Zamanlar Çukurova’nın özeti yer alıyordu. Reyting sonuçlarıyla ilgili tüm merak ettikleriniz haberimizin detaylarında yer alıyor.

23 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI

23 Mayıs reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Gelişmeleri sayfamızdan takip edebilirsiniz

16 MAYIS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.