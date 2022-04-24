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Medya

23 Nisan 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Survivor, Kardeşlerim reyting sıralaması

23 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Cumartesi akşamı Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, Gönül Dağı ve Yüz Numaralı Adam izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 23 Nisan 2022 reyting sonuçları

24 Nisan 2022 Pazar 10:57 - Güncelleme:
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23 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Cumartesi akşamı televizyonlarda Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Survivor All Star, Kardeşlerim, Buz Devri 5: Büyük Çarpışma, Gönül Dağı ve Yüz Numaralı Adam izleyiciyle buluştu. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Cumartesi reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 23 Nisan 2022 reyting sonuçları

Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 23 Nisan reyting sıralaması

23 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

23 Nisan 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklandı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü Survivor All Star ön izleme aldı.

AB İLK 10 PROGRAM

AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Kardeşlerim yer aldı.

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