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Medya

23 Şubat reyting sonuçları: Dokuz Oğuz, Al Sancak ve Basel – Trabzonspor maçı reyting sıralaması

23 Şubat 2023 Perşembe reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Canım Oğlum, Dokuz Oğuz, Zor 'Bir' Saat, Kuşatma, Al Sancak, Aldatmak ve Basel – Trabzonspor maçı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte Perşembe dizilerinin reyting listesi

24 Şubat 2023 Cuma 09:50 - Güncelleme:
23 Şubat reyting sonuçları: Dokuz Oğuz, Al Sancak ve Basel – Trabzonspor maçı reyting sıralaması
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23 Şubat reyting sonuçları: Perşembe Kanal D'de Canım Oğlum isimli yerli sinema filmi izleyici karşısına çıkarken, Show TV'de Zor "Bir" Saat, Star TV'de ise Kuşatma isimli yabancı sinema filmleri ekrana geldi. TRT1'de Al Sancak isimli dizi yeni bölümüyle seyirci karşısına çıkarken, ATV'de Aldatmak dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. TV8'de Survivor heyecanı yaşanacak hemen ardından da Konferans Ligi karşılaşmaları kapsamında FC Bassel-Trabzonspor maçı ekrana geldi. Peki en çok ne izlendi? İşte 23 Şubat 2023 reyting sonuçları

23 ŞUBAT 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Türkiye Tek Yürek sloganıyla düzenlenen ortak yayın yine reyting listesinde zirvede.

İkinci sırada ise gelirleri depremzedelere bağışlanan Trabzonspor - Basel maçı yer aldı.

23 Şubat reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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