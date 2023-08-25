24 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Ya Çok Seversen, Kendi Düşen Ağlamaz reyting sıralaması

24 Ağustos 2023 Perşembe reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Perşembe akşamı Güldür Güldür Show, Ya Çok Seversen, Kim Milyoner Olmak İster, İntikam Vakti, Kendi Düşen Ağlamaz, Celal İle Ceren ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 24 Ağustos reyting sonuçları



24 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



24 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Perşembe akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada TRT1'de yayınlanan "Kendi Düşen Ağlamaz", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada TRT Spor'da yayınlanan "Beşiktaş-Neftçi Bakü UEFA Avrupa Konferans Ligi Ön Eleme Karşılaşması", 3.sırada "Kendi Düşen Ağlamaz" yer aldı.

24 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.