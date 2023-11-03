Ezanla birlikte İsrail zulmü başladı! Seccadeleriyle gelenlere gaz bombası attılar

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.
Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 28. gününe girerken 24 TV Muhabiri Armağan Canbaz gerilim hattındaki son durumu Kudüs'den aktardı.
İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kapılarında İsrail polisinin cuma namazına gitmek isteyen Müslümanlara kısıtlamaları devam ediyor.
Saldırıların gölgesinde 4'üncü cuma namazının kılınacağı Mescid-i Aksa çevresinde ezanla birlikte İsrail zulmü başladı. Elinde seccadeleriyle gelen Müslümanların üzerine gaz bombası atıldı. 24 TV ekibi o anlara tanık oldu.