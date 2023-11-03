İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Kasım 2023 Cuma / 20 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,4281
  • EURO
    30,2568
  • ALTIN
    1815.82
  • BIST100
    7645.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • Ezanla birlikte İsrail zulmü başladı! Seccadeleriyle gelenlere gaz bombası attılar
Medya

Ezanla birlikte İsrail zulmü başladı! Seccadeleriyle gelenlere gaz bombası attılar

İsrail polisi Mescid-i Aksa çevresinde Cuma namazı kılmak isteyenlere müdahale etti. 24, İsrail zulmünü canlı yayınla ekranlara taşıdı.

3 Kasım 2023 Cuma 12:28 - Güncelleme:
Ezanla birlikte İsrail zulmü başladı! Seccadeleriyle gelenlere gaz bombası attılar
ABONE OL

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 28. gününe girerken 24 TV Muhabiri Armağan Canbaz gerilim hattındaki son durumu Kudüs'den aktardı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'nın kapılarında İsrail polisinin cuma namazına gitmek isteyen Müslümanlara kısıtlamaları devam ediyor.

Saldırıların gölgesinde 4'üncü cuma namazının kılınacağı Mescid-i Aksa çevresinde ezanla birlikte İsrail zulmü başladı. Elinde seccadeleriyle gelen Müslümanların üzerine gaz bombası atıldı. 24 TV ekibi o anlara tanık oldu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.