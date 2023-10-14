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Medya

24 TV ekibi sıcak noktada... İsrail-Hamas çatışmasında son durum ne?

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 8'inci gününde de devam etti. 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve 24 TV Şef Kameramanı Uğur Tüney yaşanan son gelişmeleri Kudüs'ten aktardı.

14 Ekim 2023 Cumartesi 10:40 - Güncelleme:
24 TV ekibi sıcak noktada... İsrail-Hamas çatışmasında son durum ne?
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İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar 8'inci gününde şiddetlenerek devam ediyor. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne gece boyu gerçekleştirdiği saldırılar sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Öte yandan İsrail ordusunun kara harekatı beklenirken, sivillerin Gazze'den tahliyesine ilişkin yeni bir adım atıldı. İsrail, Gazzeliler'in bugün 10.00-16.00 saatleri arasında güvenli geçişlerine izin verileceğini açıkladı.

24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve 24 TV Şef Kameramanı Uğur Tüney yaşanan son gelişmeleri Kudüs'ten aktardı.

"NE OLACAĞINI TAHMİN ETMEK SON DERECE GÜÇ"

Ayçiçek, "Bölge güne sakin başladı diyebiliriz. Ancak ilerleyen saatlerde ne olacağını tahmin etmek son derece güç. Çünkü tansiyon ve şiddetin dozu giderek artıyor. İsrail, Filistinlilere dün akşam saat 11'e kadar bir süre tanımış ve sivillerin Filistin'in kuzeyinden güneyine tahliyesinin gerçekleştirilmesi yönünde uçaklarla Gazze'ye broşürler atılmıştı. Gazze savaş alanına dönmüştü. 1 milyon kişinin yaşadığı bölgenin tahliye edilmesi isteniyordu ve süre oldukça dardı." ifadelerini kullandı.

"BÖLGEDE CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR"

"Gece boyunca bombardıman devam etti." diyen Ayçiçek, İsrail'in mülteci kampını da hedef aldığını ifade etti. Ayçiçek, bölgede can kaybı sayısının her geçen saat arttığını da vurguladı.

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