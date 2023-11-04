24 ekibin aracına şarapnel parçaları yağdı: Ölümden döndük

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikasında 29. güne girilirken 24 TV Muhabiri Armağan Canbaz gerilim hattındaki son durumu Kudüs'ten aktardı.

Hem Gazze'nin güneyi ve hem de batısının dün ağır bombardıman altında tutulduğunu ifade eden Canbaz, İsrail'in hastane, okul ve mülteci kamplarını vurmayı sürdürdüğünü söyledi.

Dün Sderot'ta 24 TV ekibinin de bulunduğu noktaya füze düşmüş 24 TV ekibinin aracı roketin etkisiyle hasar almıştı. Canbaz, hasar alan aracı ekranlara taşıdı.