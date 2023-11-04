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  • 24 ekibin aracına şarapnel parçaları yağdı: Ölümden döndük
Medya

24 ekibin aracına şarapnel parçaları yağdı: Ölümden döndük

İsrail, Gazze katliamına 29. günde de devam ederken 24 TV ekibi son durumu Kudüs'ten aktarmayı sürdürüyor. 24 TV Muhabiri Canbaz, dün Sderot'ta yakınlarına düşen roketin 24 ekibinin aracına verdiği hasarı ekranlara getirdi. Aracın sol arka tarafından girip aracın torpidosuna saplanan şarapnel parçalarını gösteren Canbaz, ölümden döndüklerini söyledi.

4 Kasım 2023 Cumartesi 10:09 - Güncelleme:
24 ekibin aracına şarapnel parçaları yağdı: Ölümden döndük
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Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı. İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım politikasında 29. güne girilirken 24 TV Muhabiri Armağan Canbaz gerilim hattındaki son durumu Kudüs'ten aktardı.

Hem Gazze'nin güneyi ve hem de batısının dün ağır bombardıman altında tutulduğunu ifade eden Canbaz, İsrail'in hastane, okul ve mülteci kamplarını vurmayı sürdürdüğünü söyledi.

Dün Sderot'ta 24 TV ekibinin de bulunduğu noktaya füze düşmüş 24 TV ekibinin aracı roketin etkisiyle hasar almıştı. Canbaz, hasar alan aracı ekranlara taşıdı.

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