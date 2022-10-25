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Medya

24 Ekim reyting sonuçları 2022: Masterchef, Yasak Elma, Alparslan: Büyük Selçuklu reyting sonuçları

24 Ekim 2022 Pazartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklanıyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, O Kız, Bir Küçük Gün Işığı, Yasak Elma, MasterChef Türkiye ve Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte 24 Ekim 2022 reyting sonuçları

25 Ekim 2022 Salı 09:59 - Güncelleme:
24 Ekim reyting sonuçları 2022: Masterchef, Yasak Elma, Alparslan: Büyük Selçuklu reyting sonuçları
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24 Ekim reyting sonuçları, izleyici ve yapımcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Pazartesi akşamı ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Fox TV'de Yasak Elma, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de O Kız, TRT 1'de Alparslan: Büyük Selçuklu, Star Tv'de Çok Güzel Hareketler 2 ve Show TV'de Güldür Güldür Show programı reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Pazartesi reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi reyting sıralaması

24 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazartesi akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Yasak Elma, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 Grubu izleyicide ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

24 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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