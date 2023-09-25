İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2023 Pazartesi / 11 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,2076
  • EURO
    28,9866
  • ALTIN
    1683.11
  • BIST100
    8144.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 24 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? MasterChef, Kirli Sepeti, Yargı reyting sıralaması
Medya

24 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? MasterChef, Kirli Sepeti, Yargı reyting sıralaması

24 Eylül 2023 Pazar reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Yargı, Kirli Sepeti, Baskın Günü, Müslüm, Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef All Star ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte 24 Eylül reyting sonuçları

25 Eylül 2023 Pazartesi 09:38 - Güncelleme:
24 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? MasterChef, Kirli Sepeti, Yargı reyting sıralaması
ABONE OL

24 Eylül reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı dizisi yeni bölümüyle ekranlarda yer alırken, Fox TV'de Kirli Sepeti isimli dizi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Aynı saatlerde Star TV'de Baskın Günü isimli yabancı sinema, TRT1'de ise Müslüm isimli yerli sinema filmi ekranlarda olacak. Ayrıca bu akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef All Star ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 24 Eylül 2023 reyting sonuçları

24 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Kim Milyoner Olmak İster yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Kim Milyoner Olmak İster yarışması yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.