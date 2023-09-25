24 Eylül reyting sonuçları nasıl şekillendi? MasterChef, Kirli Sepeti, Yargı reyting sıralaması

24 Eylül reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Yargı dizisi yeni bölümüyle ekranlarda yer alırken, Fox TV'de Kirli Sepeti isimli dizi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkacak. Aynı saatlerde Star TV'de Baskın Günü isimli yabancı sinema, TRT1'de ise Müslüm isimli yerli sinema filmi ekranlarda olacak. Ayrıca bu akşam ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de MasterChef All Star ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 24 Eylül 2023 reyting sonuçları



24 EYLÜL 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



24 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Kim Milyoner Olmak İster, üçüncü sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Kim Milyoner Olmak İster yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada ise Kim Milyoner Olmak İster yarışması yer aldı.