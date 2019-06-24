24 Haziran reyting sonuçları! Hangi program reyting sıralamasında kaçıncı oldu?
Vatandaşlar, ‘24 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna yanıt arıyor. 24 Haziran Pazartesi günü ekranlarda eğlence programları, sinema filmleri ve diziler yayınlanacak. Medya severler hangi programın kaçıncı sırada ye alacağını merak ediyor. 24 Haziran reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam ekranlara Kanal D’de Çarkıfelek yarışması, Star’da Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir, Show TV’de ise İntikam filmi ekranlara gelirken ATV’de Canevim, TRT1’de ise Tozkoparan dizileri izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte haberimizin ayrıntıları…
‘24 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna izleyiciler tarafından yanıt aranıyor. Medya severler hangi programın kaçıncı sırada ye alacağını merak ediyor. Peki, Hangi program reyting sıralamasında kaçıncı sırada yer alacak? 24 Haziran reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam ekranlara Kanal D’de Çarkıfelek yarışması, Star’da Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir, Show TV’de ise İntikam filmi ekranlara gelirken ATV’de Canevim, TRT1’de ise Tozkoparan dizileri izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8’de ise reytinglerde zirveye oynayan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması ekranlara gelecek. İşte haberimizin ayrıntıları…
24 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
24 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.
17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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