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24 Haziran reyting sonuçları! Hangi program reyting sıralamasında kaçıncı oldu?

Vatandaşlar, ‘24 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna yanıt arıyor. 24 Haziran Pazartesi günü ekranlarda eğlence programları, sinema filmleri ve diziler yayınlanacak. Medya severler hangi programın kaçıncı sırada ye alacağını merak ediyor. 24 Haziran reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam ekranlara Kanal D’de Çarkıfelek yarışması, Star’da Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir, Show TV’de ise İntikam filmi ekranlara gelirken ATV’de Canevim, TRT1’de ise Tozkoparan dizileri izleyicilerin karşısına çıkacak. İşte haberimizin ayrıntıları…

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‘24 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna izleyiciler tarafından yanıt aranıyor. Medya severler hangi programın kaçıncı sırada ye alacağını merak ediyor. Peki, Hangi program reyting sıralamasında kaçıncı sırada yer alacak? 24 Haziran reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. Bu akşam ekranlara Kanal D’de Çarkıfelek yarışması, Star’da Kemal Sunal’ın unutulmaz filmlerinden Sakar Şakir, Show TV’de ise İntikam filmi ekranlara gelirken ATV’de Canevim, TRT1’de ise Tozkoparan dizileri izleyicilerin karşısına çıkacak. TV8’de ise reytinglerde zirveye oynayan Survivor Türkiye-Yunanistan yarışması ekranlara gelecek. İşte haberimizin ayrıntıları…

24 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

24 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

17 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir

YSK Başkanı Güven: En kısa sürede incelemeye açılacak

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