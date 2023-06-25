24 Haziran reyting sonuçları: MasterChef Türkiye All Star, Gönül Dağı, Taçsız Prenses reyting sıralaması

24 Haziran reyting sonuçları; Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cumartesi Kanal D'de önce Şarkılar Bizi Söyler programının tekrar bölümü sonrasında ise yabancı sinema filmi Yüce Thor ekrana geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show, TRT1'de Gönül Dağı yeni bölümüyle ekranlarda yer alırken, Fox TV'de Taçsız Prenses dizisi final bölümüyle son kez izleyici karşısına çıktı. Aynı zamanda ATV'de Vahşetin Çağrısı isimli yabancı sinema filmi, TV8'de MasterChef All Star izleyici ile buluştu. TV8'de Survivor 2023 yeni bölümüyle ekrana geldi. İşte 24 Haziran 2023 reyting sonuçları



24 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



24 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada "Gönül Dağı" özet bölümü, 3. sırada ise TV8'de yayınlanan "MasterChef Türkiye All Star" programı yer aldı.

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Güldür Güldür Show", 3. sırada ise "FOX Ana Haber Hafta Sonu" yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Güldür Güldür Show, üçüncü sırada ise Gönül Dağı özet yer aldı.

24 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.