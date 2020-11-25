24 Kasım 2020 Reyting sıralamasında kim birinci oldu? Reyting sonuçları açıklandı!

25 Kasım 2020 Çarşamba 12:01 - Güncelleme: 25 Kasım 2020 Çarşamba 12:01

Reyting sonuçlarına göre dün en çok izlenen televizyon programı belli oldu. Salı akşamı TRT 1'de Masumlar Apartmanı, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D'de Hekimoğlu ve Tv 8'de sevilen ve en çok izlenen yarışma programı MasterChef yer aldı. Dün yayınlanan dizi ve yarışma programlarının reyting sıralaması belli oldu.

24 Kasım reyting sonuçları açıklandı. Dün akşamki yarışta Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu ve MasterChef kıyasıya mücadele verdi. Peki Reyting sıralamasında kim birinci oldu? İşte, 24 Kasım 2020 reyting sonuçları...

24 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

24 Kasım 2020 tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklandı. Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisi Reyting sonuçlarında sıralamada en üstte yer aldı. 2. sırada ise ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yer aldı. İşte Masumlar Apartmanı, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu ve MasterChef Reyting sıralaması

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1-MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2-ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3-SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4-MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5-ESRA EROL'DA ATV

6-ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7-BARAJ FOX

8-SHOW ANA HABER SHOW TV

9-MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10-MASTERCHEF TURKIYE TV8

AB İLK 10 PROGRAM

1-MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2-ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3-SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4-MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

5-MASTERCHEF TURKIYE TV8

6-ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7-HEKIMOGLU KANAL D

8-GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

9-MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

10-SHOW ANA HABER SHOW TV

ABC İLK 10 PROGRAM

1-MASUMLAR APARTMANI TRT 1

2-ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV

3-MASUMLAR APARTMANI (OZET) TRT 1

4-SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5-MASTERCHEF TURKIYE TV8

6-ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV

7-MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

8-ESRA EROL'DA ATV

9-BARAJ FOX

10-SHOW ANA HABER SHOW TV