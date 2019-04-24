24 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Nisan hangi dizi ve program kaçıncı oldu?

24 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? sorusuna yine milyonlarca izleyici tarafından yanıt aranacak. Dizi ve yarışma severler hangi dizi ve programın birinci olacağını şimdiden merak ediyor. Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 17 Nisan Çarşamba günkü sonuçlara baktığımızda TRT1’de Diriliş Ertuğrul, AB, TOTAL ve ABC1’de gece lider tamamlamıştı. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber, her üç kategoride ikinci olurken, Kuzgun AB’de dördüncü, Total’de ise yedinci sırada yer almıştı. İşte haberimizin detayları...

24 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

24 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda yer alacaktır

17 NİSAN REYTNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.