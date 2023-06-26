İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2023 Pazartesi / 8 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    25,9212
  • EURO
    28,3046
  • ALTIN
    1609.97
  • BIST100
    5713.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • ''24 PORTRE'' Zeynep Türkoğlu ile bayram boyunca devam ediyor
Medya

''24 PORTRE'' Zeynep Türkoğlu ile bayram boyunca devam ediyor

Ömrünü soru ve heyecanına adamışların yüzleri Zeynep Türkoğlu ile 24 PORTRE'den yansımaya devam ediyor.

26 Haziran 2023 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
''24 PORTRE'' Zeynep Türkoğlu ile bayram boyunca devam ediyor
ABONE OL

Bayram boyunca 24 TV ekranlarında, "24 PORTRE" başında toplanıyor, sohbetin tadına birlik ve beraberlikle varıyoruz. Zeynep Türkoğlu, bütün dostları 24 TV ekranlarında "24 PORTRE" ye davet ediyor.

'24 PORTRE" nin konukları bayramın birinci gününde Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülenay Pınarbaşı, ikinci gününde Sahaf Turan Türkmenoğlu ,üçüncü gününde Yüksek Mimar ve Hattat Sadri Demirkol, dördüncü gününde ise Akademisyen Yazar Doç. Dr. Cem Yılmaz oluyor.

Zeynep Türkoğlu'nun sunumuyla "24 PORTRE" bayramın birinci, ikinci ve üçüncü gününde 11.00, dördüncü gününde ise saat 20.15'te 24 TV ekranlarında sizlerle buluşuyor.

  • 24 PORTRE
  • 24 TV
  • Zeynep Türkoğlu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.