24 Radyo ilk ödülünü aldı

Yayın hayatında bir yılı geride bırakmaya hazırlanan 24 Radyo, 2. Kariyer ve Teknoloji Zirvesi'nde yılın tematik radyosu ödülünün sahibi oldu. "Gelecek inovasyonda" teması ile düzenlenen zirve; iş, sanat ve medya dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Nefise Karatay ve Bekir Aksoy'un sunumuyla gerçekleştirilen etkinlikte ülkemizin gelişen dünyayla uyumunu sağlayan ve sektörüne yenilikler kazandıran markalar ödüllendirildi.

Yılın tematik radyosu ödülünü 24 Radyo adına Yayın Koordinatörü Özgür Kani aldı. "Haberin yeni frekansı" sloganıyla, 24TV'nin sesini ve birbirinden özgün içerikleri İstanbul başta olmak üzere birçok büyükşehirde dinleyicilerine ulaştırdıklarına dikkat çeken Kani, Türk Medya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek başta olmak üzere Türk Medya yöneticilerine teşekkür ederken, mahcup olmamak ve mahcup etmemek gayretiyle yayınlarını sürdüreceklerini dile getirdi.