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Medya

24 TV Arafta Sorular'da Yaşar Alptekin'in duygusal umre anısı: Annemi tekerlekli sandalyesi ile Umre'ye götürdüm

Oyuncu Yaşar Alptekin, 24 TV Arafta Sorular programında annesini tekerlekli sandalyede Umre'ye götürdüğünü anlattı. Alptekin, annesinin Hacer-ül Esved'in karşısında ağladığını ve bu anın kendisi için çok kıymetli olduğunu belirtti.

21 Ekim 2024 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
24 TV Arafta Sorular'da Yaşar Alptekin'in duygusal umre anısı: Annemi tekerlekli sandalyesi ile Umre'ye götürdüm
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Yeşilçam'ın başarı oyuncularından Yaşar Alptekin, 24 TV Arafta Sorular programında Esra Elönü'nün sorularını cevapladı. Alptekin'in annesiyle umre anısı paylaştığı programda duygusal anlar yaşandı.

"ANNEMi TEKERLEKLi SANDALYESi iLE UMRE'YE GÖTÜRDÜM."

Annemi tekerlekli sandalyesi ile Umre'ye götürdüm. Babamı götüremedim, istemedi ve son anda caydı. Anneme Fatih Çarşamba'dan Umre kıyafetleri aldım. 'Anne Umre'ye gidiyoruz, hadi giy.' dedim. 'Ben giymem, Cumhuriyet kadınıyım komşulara beni rezil etme gittiğimde orada giyeceğim.' dedi. Hacer-ül Esved'in karşısına tekerlekli sandalyeyle bıraktım. 'Anneciğim Rabbim istediğin duayı burada kabul edecek.' dedim. Karşıdan bakıyorum annem ağlıyor. Annemi ilk defa ağlayarak gördüm. Annem çok kuvvetli erkek gibi bir kadındı. Baktım annemi ağlarken görünce merak ettim neden ağladığını sordum. Dedi ki 'Evladım bizim sana yapmamız gereken şeyi sen bize yaptın, bizim seni Allah'la tanıştırmamız gerekirken sen bizi Allah'la tanıştırdın. Allah senden razı olsun evladım.' dedi. O dua benim için çok önemlidir. Allah her evlada annesinin böyle duasını almayı nasip etsin inşallah. Her zaman söylüyorum anne süt verdiği için bedduası tutmaz ama babanın bedduası çok tehlikelidir. Baba meyvesiz ağaca benzer, gölgesi bile yeter insana. Onun için annesinin babasının kıymetini bilsin evlatlar. Ne olur onların kıymetini bilsin. Bugün babanıza annenize ne yapıyorsanız yarın bir gün aynı şeyi evladınız size yapacaktır. İyiyse iyi davranacaklar, kötüyse kötü davranacaklar. Anne ve baba atadır. Dokuz ay karnında taşımış seni, sen ona küfür ediyorsun, hakaret ediyorsun, bu nasıl bir şeydir? Gençler anne babanızı üzerken aslında kimi üzdüğünüzü iyi bilin. Allah-u Tela ne buyuruyor, 'Ben; kainata, yere göğe sığmadım fakat mümin kulumun kalbine sığdım.' Anneni babanı üzdüğünde Allah'ı üzüyorsun, yalnızca anneni babanı üzmüyorsun ve Allah'ı üzdüğünde de başına neler geleceğini bil, annesi ve babasının duasını almayan insan eşek gibi çalışsa da iki yakası bir araya gelmez.

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