  24 TV çatışmanın yaşandığı noktada! Yalova'daki DEAŞ operasyonundan kritik detaylar
Medya

24 TV çatışmanın yaşandığı noktada! Yalova'daki DEAŞ operasyonundan kritik detaylar

Yalova'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu, 8 polis ve 1 bekçi yaralandı. 6 terörist etkisiz hale getirildi. İçeride kadın ve erkeklerin bulunması nedeniyle operasyon yüksek hassasiyetle sürdürüldü. 24 ekibi, operasyon bölgesinden sıcak gelişmeleri aktardı.

29 Aralık 2025 Pazartesi 13:41
24 TV çatışmanın yaşandığı noktada! Yalova'daki DEAŞ operasyonundan kritik detaylar
Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında, şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. 3 kahraman polisimiz şehit oldu, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralandı. 6 terörist ise ölü ele geçirildi. 24 ekibi Yalova'da çatışmanın yaşandığı noktadan detayları aktardı.

Yalova'da güvenlik güçlerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda acı haber geldi.

Teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 3 polis şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 polis ve 1 bekçinin yaralandığını, 6 teröristin ise ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

3 POLİSİMİZİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.

24 EKİBİ YALOVA'DA ÇATIŞMANIN YAŞANDIĞI NOKTADAN DETAYLARI AKTARDI

İçeride kadın ve erkeklerin bulunması nedeniyle operasyon hassasiyetle yürütüldü. Bu nedenle 02.00'de başlayan operasyon saat 09.40 sıralarında tamamlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

24 TV, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle çatışma yaşanan noktayı görüntüledi.

  • DEAŞ operasyonu
  • polis şehit
  • terörist etkisiz hale

Asgari ücret sonrası ekipler sahaya indi: Fahiş fiyat denetimleri hız kazandı

