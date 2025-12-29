Yalova'da polis ekipleri tarafından yapılan DEAŞ operasyonu sırasında, şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. 3 kahraman polisimiz şehit oldu, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralandı. 6 terörist ise ölü ele geçirildi. 24 ekibi Yalova'da çatışmanın yaşandığı noktadan detayları aktardı.

Yalova'da güvenlik güçlerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda acı haber geldi.

Teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 3 polis şehit oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 polis ve 1 bekçinin yaralandığını, 6 teröristin ise ölü olarak ele geçirildiğini açıkladı.

Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman polisimiz, İlker Pehlivan, Turgut Külünk ve Yasin Koçyiğit şehit oldu.

24 EKİBİ YALOVA'DA ÇATIŞMANIN YAŞANDIĞI NOKTADAN DETAYLARI AKTARDI

İçeride kadın ve erkeklerin bulunması nedeniyle operasyon hassasiyetle yürütüldü. Bu nedenle 02.00'de başlayan operasyon saat 09.40 sıralarında tamamlandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını, 5 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

24 TV, Yalova'da DEAŞ'lı teröristlerle çatışma yaşanan noktayı görüntüledi.