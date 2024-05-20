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Medya

24 TV ekibi İran'da... ''Tahran, yetkili isimlerinden önce Türkiye'ye sığındı''

İran, Cumhurbaşkanı Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla sarsılırken 24 TV ekibi, gelişmeleri canlı yayınlarla bölgeden aktarmayı sürdürüyor. Türkiye'nin İran'a AKINCI İHA'yı gönderdiğine işaret eden 24 TV Muhabiri Zeybek, 'İran, yetkili isimlerinden önce Türkiye'ye sığındı. Türkiye'den yardım istedi' dedi. Naaşların kaldırıldığını belirten Zeybek, yarın Tebriz'de, 2. gün Tahran'da, 3. günde ise Meşhed'de cenaze törenlerin yapılacağını söyledi.

Star Gazetesi20 Mayıs 2024 Pazartesi 14:01 - Güncelleme:
24 TV ekibi İran'da... ''Tahran, yetkili isimlerinden önce Türkiye'ye sığındı''
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İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybettiğinin açıklanmasının ardından bölgeye giden 24 TV ekibi son gelişmeleri aktardı.

Tebriz'e 720 km uzaklıktan yapılan canlı yayınla bağlanan 24 TV Muhabiri Deniz Zeybek, tarihe geçecek olayların yaşandığını söyledi.

"İRAN, YETKİLİ İSİMLERİNDEN ÖNCE TÜRKİYE'YE SIĞINDI"

Türkiye'nin İran'a AKINCI İHA'yı gönderdiğine işaret eden Zeybek, "İran, yetkili isimlerinden önce Türkiye'ye sığındı. Türkiye'den yardım istedi. İran'ın burada tek güvendiği Türkiye olduğunu söylemek hiç de yanlış olmaz" ifadelerini kullandı.

Zeybek, helikopter kazasında Reisi'nin dışında diplomatik olarak önemli isimlerin olduğunu da belirtti.

REİSİ İÇİN 3 GÜNDE 3 FARKLI ŞEHİRDE CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK!

24 TV muhabiri, yarın Tebriz'de gerçekleşecek cenaze töreni hakkında bilgi verdi. Tebriz'deki Rahmet Vadisi Mezarlığı yerleşkesine intikali yapılan cenazelerin, yarın yerel saatle 09.00'da halkın katılacağı törenle düzenleneceğini aktaran Zeybek, 3 günde 3 farklı şehirde cenaze törenin yapılacağını söyledi.

Zeybek, 2. gün Tahran'da 3. günde ise Meşhed'de programların yapılacağını kaydetti.

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