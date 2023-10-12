Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmasının ardından İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattı.

Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalar 6. gününe girerken 24 TV Muhabiri İlayda Şehrinaz Ayçiçek ve Şef Kameramanı Uğur Tüney Kudüs'ten gerilim hattındaki son durumu aktarmaya devam ediyor.

Bölgedeki tansiyonun her geçen gün arttığını belirten 24 TV Muhabiri Ayçiçek, Gazze'ye yardım amaçlı bir insani koridorun açılmasının 2 milyon sivilin hayatı için çok önemli olduğunu vurguladı.

SDEROT HAYALET ŞEHRE DÖNDÜ



24 TV Muhabiri Ayçiçek, "Sderot hayalet şehre döndü. İsraillilerin büyük kısmı evini terk etti. Hamas'ın saldırılan çoğu Aşkelon'a yönelik" ifadelerini kullandı.



GAZZE YOĞUN BOMBARDIMAN ALTINDA

Çatışmaların son durumuna ilişkin açıklama yapan 24 TV Muhabiri Ayçiçek, çatışmaların 6. gününde de Gazze'ye yoğun bir bombardıman olduğunu aktardı.

ABLUKA YÜZÜNDEN YARALILARA MÜDAHALE EDİLEMİYOR

Gün boyunca yaşanan çatışmalara dair son durumu aktaran 24 TV Muhabiri Ayçiçek, Gazze'nin tam abluka altında olduğunu belirterek yaralılara müdahale bile edilemediğini bu yüzden de can kayıpların sürekli arttığını ifade etti.