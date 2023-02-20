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Medya

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Çiçek: Teyit edilmemiş haberi yayınlayamazsınız

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un Star Gazetesi'nin haberi sonrası kamuoyuna yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, 'Gazetecilikte temel bir kural var, biz de Mehmet Akif'e bunu hatırlatmış olalım: teyit edilmemiş haberi yayınlayamazsınız. İddia olarak yayınlasanız dahi muhatabına sorup öğrenmen gerek. ‘Diyorlar ki, duydum ki' şeklinde değil.' ifadelerini kullandı.

20 Şubat 2023 Pazartesi 13:16 - Güncelleme:
24 TV Genel Yayın Yönetmeni Çiçek: Teyit edilmemiş haberi yayınlayamazsınız
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Türkiye, bir yandan yüreğini yakan son yüzyılın en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da depremle ilgili dezenformasyon içeren haberlerle mücadele ediyor.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un canlı yayında, deprem bölgesinde sahada görev alan arama kurtarma ekipleri arasında rekabet olduğuna dair bir açıklama yapmasının ardından konuya ilişkin farklı bir yayında yeni bir açıklamada bulunarak, kurtarma ekiplerinin işini bitirip depremzedeye ulaştıktan sonra görevi sağlık ekiplerine devrettiği yönünde yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

Star Gazetesi de Mehmet Akif Ersoy'un konuya ilişkin yaptığı bu iki açıklamasını alıntılayarak, çelişkiyi ortaya koyan bir haber yayımladı.

Mehmet Akif Ersoy'un Star Gazetesi'nin haberine yönelik kamuoyuna yaptığı açıklamaya ilişkin 24 TV'de yayınlanan "Günün Manşeti" programında değerlendirmelerde bulunan 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, "Gazetecilikte temel bir kural var, biz de Mehmet Akif'e bunu hatırlatmış olalım: Teyit edilmemiş haberi yayınlayamazsınız. İddia olarak yayınlasanız dahi muhatabına sorup öğrenmen gerek. 'Diyorlar ki, duydum ki' şeklinde değil." ifadelerini kullandı.

Çiçek sözlerine şöyle devam etti:

"Mehmet Akif, Star Gazetesi için 'operasyoncu' demiş. 'Operasyon yapmak nedir?' öğrenmek istiyorsan, kanalının çalışanı olan Fatih Altaylı'ya bakman lazım. Kendi kanalına bakman lazım, Sözcü Gazetesine, Halk TV'ye bakman lazım. Bu meseleye AFAD cevap veriyor ve 'AFAD aradı öyle bir şey yokmuş.' diyorsun. AFAD dibinde, AFAD Başkanını arayıp sorabilirsin. Yapmıyorsun. Star Gazetesi de bu iki metni alıp kullanıyor ve sen 'Bunlar operasyoncu' diyorsun. Yakışmadı."

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