24 TV'de ekranlarında açıkladı: Yeni hedefimiz bağışçı rezidansları açmak

24 TV'nin yaşamın gerçekleri ve hayatın her alanına dokunan konularla izleyicinin merak ettiği her şeyi ele alan programı 24 Hafta Sonu'nda Deniz Uğur'un konuğu Darulaceze Başkanı Esra Ceceli İslam oldu.

Darülaceze Başkanı İslam, geçen yıllarda Arnavutköy'de hizmete giren Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde 250'nin üzerinde, Okmeydanı'nda ise yaklaşık 400 sakinin hizmet aldığını bildirdi.

"ZİYARET EDİLMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

İslam, tarihiyle ön plana çıkan Okmeydanı Darülaceze ile birlikte Arnavutköy Sosyal Yaşam Şehri'nin de ziyaret edilmesini tavsiye ettiğini söyleyerek "Bu ülkenin vizyon işlerinden birini görmek açısından önemlidir. Her ziyaretçimizin bize ilham verdiği alanlar var. Bu da bizim açımızdan önemli " ifadelerini kullandı.

YENİ PROJE: SOSYAL YAŞAM ŞEHİRLERİNE BAĞIŞÇI REZİDANS

Önlerindeki yeni hedefin Sosyal Yaşam Şehirleri'nin bağışçı rezidanslarını açmak olduğunu duyuran İslam, "Burada bağış vermek ve ücreti mukabilinde bakılmak şartıyla kalacak olanlar yer alacaklar. Ama Darülaceze konseptinin dışında değil. Neden? Sürdürülebilirliği sağlamanın yolu bu. İmkanı olanın imkanı olmayanı desteklemesi. Bunun aynı alan içinde olması."

YAŞLILAR VE BEBEKLER BULUŞTURULUYOR

Yaşlılar ve çocukların buluşturulduğu ortamlarda psikolojik açıdan çok önemli gelişmelerin kaydedildiğine değinen Darülaceze Başkanı İslam, hem yaşlıların hem bebeklerin bir arada bulunduğu nadir kampüslerden biri olduklarını belirtti.

"Yaşlılarla bebekleri buluşturduğumuz zamanlarda oluyor, tavsiye ve proje kapsamında. Başta yaşlılarımız çekindiler. "Tutabilir miyim, bir zarar vermeyeyim" diye. Önce gönüllü olmaktan da çekindiler. Sonra gönüllü olduklarında bebeklerle geçirdikleri zamanın sonunda yüzlerindeki mutluluğu görüyorsunuz. Yeniden bir arada olma isteğini görüyorsunuz. Hep denir ya 'İnsanlar torunlarını başka türlü severlermiş.' Tabi aile özlemi çeken kişiler orada bebeklerle bir araya geldiklerinde muhtemelen bambaşka duygular içerisine giriyorlar. Biz bunu yaşadık. Yani şahit olduk. Bir araya geldiklerinde neler hissettiklerine. Mutlaka dışarıdan gelenlerde orada yaşayanlarla bir arada olduklarında bambaşka duygular hissedeceklerdir."