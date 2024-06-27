24 TV'de yayımlanan Eylem Tok'un yakalanma görüntüleri Aci ailesinin yüreğine su serpti

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan, trafik kazasının ardından ABD'ye kaçan 17 yaşındaki Timur Cihantimur ve Eylem Tok'un Boston'da yakalanma görüntüleri ilk kez 24 TV'de yayımlandı. 24 TV ekibi, haftalardır bu anı bekleyen aileyi ziyaret etti.

24 TV ekibi Eylem Tok ve Oğlu Timur Cihantimur'un yakalanma anlarını Aci ailesi ile paylaştı. Evlatlarını hayattan koparan zanlıyı elleri kelepçeli gören ailenin bir nebze de olsa yüreğine su serpildi.



"TUTUKLANDIKLARINI SAYENİZDE GÖZÜMÜZLE GÖRDÜK"

Baba Özer Aci görüntülerle ilgili "Yüreğimizdeki yangın sönmedi ama yangına su serpilmiş oldu. İnsan bazen inanamıyor yani gözüyle görmediği müddetçe acaba gerçek mi gerçekten tutuklandı mı, gerçekten bu kelepçe takıldı mı? Kendi gözü de arıyor. Bunu sizler sayesinde görmüş olduk, sevinçliyiz. Ben Eylem Tok'a defalarca söyledim gel adalete teslim ol dedim. Eli kelepçeli ülkene dönme dedim ama o bu yolu tercih etti. Orada eli kelepçeli hapse atıldı" dedi.



Anne Pervin Aci ise "Görüntüleri defalarca izledim. Teşekkür ederim hepinize. O benim oğlumun başında durarak böyle elleri ceplerinde izledi. Şimdi ben de onun çocuğunun karşısında ellerim cebimde çok da güzel izliyorum. Kelepçelendi tutuklu yargılanıyor. Saçları kesilmiş, yüzünü değiştirmiş, hepsi değişmiş ama kalbi değişmiş mi, fikri değişmiş mi, kafa yapısı değişmiş mi? Yine aynı Eylem Tok yine aynı Timur Cihantimur farkı yok" diye konuştu.

