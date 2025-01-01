Türkiye, İsrail katliamları karşısında "tek yürek" olurken 24 TV, konuklarıyla Galata'da bir araya gelen yüzbinlerce vatandaşın haykırışını ekranlara taşıyor.

"BU BİR İNSANLIK İTTİFAKI"

Artık tüm dünyanın ayakta olduğunu, yapılan soykırım artık görmezden gelinebilecek bir durumda olmadığını ifade eden KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Bu kadar büyük bir kalabalık muazzam. Bizi çok heyecanlandırdı. Gazze'de biz şunu yaşadık, bu katliamlar olurken herkes cep telefonuyla bunu izledi, canlı yayında bir katliama tanık olduk. Bu görüntüler yayıldıkça insanlarda bir duyarsızlaşma oldu. İnsanlık ölmedi diyoruz, bu bir insanlık ittifakı. Burada herhangi bir ideoloji, siyasi parti, inanç ve etnisite yok, burası sadece insanım diyen kişilerin sesini yükseltmek için gelmesi gereken bir alan" dedi.

"YAKINDA DA FİLİSTİN VAR"

Akşam Gazetesi Yazarı Murat Özer, "Ayasofya'nın zincirlerini 83 yıl sonra kıran irade ne ise, bugün o irade bu meydanlarda. Çok kıymetli bir noktadayız. 2025 yılının ilk gününde, daha güneş ışımadan yüzbinler bu meydandan tüm dünyaya bir şey aktarıyor. Bu eylemin sloganı, 'Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Mescid-i Aksa' bu aslında çok manidar, çok kritik bir şeyden bahsediyoruz. İsrail'i güçlü kılan şey kendi gücü veya Amerika değil, bu ülkelerdeki dikta rejimlerdi. Türkiye'de biz bunu yok ettik, Suriye'de yok ettik yakında da Filistin var inşallah. Zulümle abad olunmaz ve yıkılması mukadderdir. İsrail, muhakkak suretle yıkılacak ve Filistin halkı mutlaka özgürlüğe kavuşacaktır. Bu yüz yıllık esaret dönemi artık kapanmış olacak" ifadelerini kullandı.

"NE HUKUKA SIĞAR NE DE VİCDANLARA SIĞAR"

İsrail'in Gazze katliamının hukuka ve vicdanlara sığamayacağını belirten Hukukçu Tuba Arslan, "Masum insanları katleden bir oluşuma devlet demek, ne hukuka sığar ne de vicdanlara sığar. Bugün çok duyguluyuz, burada çok anlamlı bir kalabalık var. İsrail'e tam olarak kesilemeyen faturayı, bütün Türkiye bir araya gelerek bugün Galata'da kesme istiyoruz. Halkın vicdanında bugün Netanyahu burada yargılanıyor. Bu halkın hukukudur." dedi.

"İŞGAL EN BÜYÜK İNSANLIK SUÇUDUR"

Star Gazetesi Yazarı Dr. Resul Tosun, "İşgal en büyük insanlık suçudur, şuanda Filistin'de yaşanan, o insanlık suçu olan işgali maalesef 1917 yılından beri bütün dünya seyrediyor. Bunun adı insanlığın bittiği yerdir. Türkiye'deki bu dirayetli yönetimin dışında bölge ülkelerin de özellikle Arap ülkelerinde, İslam ülkelerinde bu katliama karşı ciddi direniş gösterecek uluslararası platformlarda sözün ötesine geçmeyen bir tembellik, vurdumduyarsızlık var. Trump'ın gelişinden çok ümit var değiliz, önemli olan İslam ülkelerindeki devlet ricalinin Tayyip Erdoğan'ın 1/10'i kadar cesaret göstermeleridir." ifadelerini kullandı.