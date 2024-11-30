24 TV'ye anlamlı ödül

10'uncusu düzenlenen geleneksel "Mehmet Doğan" temalı ödül gecesi Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Ödül törenine her yıl olduğu gibi bu yıl da katılım yoğundu. Programda birçok dalda ödül dağıtıldı.

24 TV'YE "ALANINDA İZ BIRAKAN TELEVİZYON" ÖDÜLÜ

"Alanında İz Bırakan Televizyon" ödülüne 24 TV layık görüldü. Ödülü 24 TV Haber Müdürü Kahraman Poyrazoğlu aldı.

Törene çok sayıda gazeteci ve protokol üyesi katıldı. Ödül töreninde Gazze'de devam eden İsrail soykırımı unutulmadı. Gecede Filistin için yapılan anlamlı jest takdir topladı.

KOKTEYL YERİNE GAZZE'YE İNSANİ YARDIM

Törende kokteyl düzenlenmedi. Bunun yerine o bütçe ile Gazze'ye insani yardım gerçekleştirildi.