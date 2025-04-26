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Medya

24 TV'ye konuk olan oyuncu Bekir Aksoy: Atatürkçülüğün arkasına sığınan çakma Atatürkçüler var

24 TV'de yayınlanan Deniz Uğur ile Hafta Sonu programına konuk olan ünlü oyuncu Bekir Aksoy, her duygunun bir replikası olduğunu ifade ederek, 'İnsanlar gerçek duygularını arkaya saklayıp, çakma duygularla hayata devam ediyorlar. Günümüz dünyasında ise, her fırsatta Atatürkçülüğün arkasına sığınan çakma Atatürkçüler var.' dedi.

HABER MERKEZİ26 Nisan 2025 Cumartesi 15:03 - Güncelleme:
24 TV'ye konuk olan oyuncu Bekir Aksoy: Atatürkçülüğün arkasına sığınan çakma Atatürkçüler var
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24 TV'de yayımlanan Deniz Uğur ile Hafta Sonu programının bu haftaki konuğu, oyuncu Bekir Aksoy oldu.

Oyuncu Bekir Aksoy, her fırsatta "Atatürkçülük" maskesinin arkasına sığınan "çakma Atatürkçülere" tepki gösterdi.

Aksoy programdaki konuşmasında, Gazze'deki soykırıma, sosyal medyadaki provokatif paylaşımlara, CHP'nin boykot çağrılarına ve 28 Şubat döneminde tesettürlü vatandaşların eğitimde karşılaştığı zorluklara değindi.

"REPLİKA ATATÜRKÇÜLER" ELEŞTİRİSİ

"Her duygunun çakması olduğunu" dile getiren Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar gerçek duygularını arkaya saklayıp, çakma duygularla hayata devam ediyorlar. Günümüz dünyasında ise, her fırsatta Atatürkçülüğün arkasına sığınan çakma Atatürkçüler var.

"TESETTÜRLÜ İNSANLARIMIZI CAHİL BIRAKMAK İSTEDİLER"

Eğitimde fırsat eşitliğine inandığını ve kılık kıyafet gibi konuların dikkate alınmaması gerektiğini ifade eden Aksoy, 28 Şubat döneminde tesettürlü insanların eğitim hakkının kısıtlanarak kasıtlı bir şekilde cahil bırakılmak istendiğini ifade etti.

Aksoy, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Öğretimde eşitlik olması gerektiğine inanıyorum. Hiçbir zaman kılık kıyafete takılmaması gerekiyor. Zamanında manevi duyguları olan insanları cahil bırakmaya çalıştılar. Tesettürlü olan insanlarımızı eğitimsiz ve cahil bırakmaya yönelik sistematik bir çalışmaydı."

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