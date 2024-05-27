Gazze'deki Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis, 24 TV'ye konuk olarak İsrail'in yürüttüğü soykırıma dair açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki katliamın boyutunu gözler önüne seren Malhis, "O kadar korkunç silahlar kullanıyorlar ki, bize gelen yanıklar normal yanıklar değil. Bu yanıklar 3. derece ağır yanıklar ve korkunç bir yanık" ifadelerini kullandı.



Malhis, Gazze'nin yaşanılamaz hale getirildiğini söylerek, "Gazze'de hiçbir şeyim kalmadı. Gözlerimizi kapatıp açtık bütün emeklerimiz gitti" dedi.



Katliama susan dünyaya hakkını helal etmediğini dile getiren doktor Malhis, "Allah'a şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan bağıra bağıra söylüyor, durdurmaya çalışıyor ama tüm dünya susuyor. Gazze'de eskiden beri Erdoğan'ı çok severler. Birçok kişi çocuğunun adını Erdoğan koydu. Biz Türk halkını kendimize yabancı görmüyoruz. Türk halkını çok seviyoruz" dedi.