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Medya

24 TV'ye konuşan Fadya Malhis: Tüm dünya susarken Recep Tayyip Erdoğan bağıra bağıra söylüyor

Gazze'deki Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis, 24 TV'ye konuştu. Gazze'de olup bitenlerin gerçek bir soykırım olduğunu söyleyen Malhis, katliama susan dünyaya hakkını helal etmediğini dile getirerek 'Allah'a şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan bağıra bağıra söylüyor, durdurmaya çalışıyor ama tüm dünya susuyor' dedi.

27 Mayıs 2024 Pazartesi 16:42 - Güncelleme:
24 TV'ye konuşan Fadya Malhis: Tüm dünya susarken Recep Tayyip Erdoğan bağıra bağıra söylüyor
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Gazze'deki Şifa Hastanesi doktoru Fadya Malhis, 24 TV'ye konuk olarak İsrail'in yürüttüğü soykırıma dair açıklamalarda bulundu.

"GAZZE YAŞANILAMAZ HALE GETİRİLDİ"

Gazze'deki katliamın boyutunu gözler önüne seren Malhis, "O kadar korkunç silahlar kullanıyorlar ki, bize gelen yanıklar normal yanıklar değil. Bu yanıklar 3. derece ağır yanıklar ve korkunç bir yanık" ifadelerini kullandı.

Malhis, Gazze'nin yaşanılamaz hale getirildiğini söylerek, "Gazze'de hiçbir şeyim kalmadı. Gözlerimizi kapatıp açtık bütün emeklerimiz gitti" dedi.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAĞIRA BAĞIRA SÖYLÜYOR"

Katliama susan dünyaya hakkını helal etmediğini dile getiren doktor Malhis, "Allah'a şükürler olsun Recep Tayyip Erdoğan bağıra bağıra söylüyor, durdurmaya çalışıyor ama tüm dünya susuyor. Gazze'de eskiden beri Erdoğan'ı çok severler. Birçok kişi çocuğunun adını Erdoğan koydu. Biz Türk halkını kendimize yabancı görmüyoruz. Türk halkını çok seviyoruz" dedi.

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