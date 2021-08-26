25 Ağustos 2021 Çarşamba reyting sonuçları: Masterchef, Sen Çal Kapımı reyting sıralaması

26 Ağustos 2021 Perşembe 09:13 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:13

25 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Çarşamba akşamı yayınlanan dizi ve programlar arasında en çok izlenen yapımlar TİAK tarafından sıralandı. Çarşamba akşamı yayınlanan Ocean's 8, BumbleBee, Kocan Kadar Konuş, Sen Çal Kapımı, Seneye Bu Zamanlar ve Masterchef Türkiye reytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 25 Ağustos 2021 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belli oldu. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte Çarşamba dizi ve filmlerinin reyting sıralaması

25 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen hafta Çarşamba akşamının reyting sonuçlarında ise Total izleyici grubunda birinciliği MasterChef Türkiye, ikinciliği Sen Çal Kapımı, üçüncülüğü ise FOX Ana Haber aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada MasterChef Türkiye, ikinci sırada Fox Ana Haber Haftasonu, üçüncü sırada ise Aile Arasında Türk Sineması yer aldı.