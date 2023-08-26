25 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Kısmet, Hayatımın Neşesi reyting sıralaması

25 Ağustos reyting sonuçları; Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cuma akşamı Cuma akşamı Kanal D'de önce Hayalet Tetikçi, ardından Kung Fu Savaşları, ATV'de Kod 355 isimli yabancı sinema filmleri ekranlarda yer alırken, Show TV'de Gerzek Şaban, Star TV'de Kara Bela isimli yerli sinema filmleri izleyici karşısına çıktı. Fox TV'de Kısmet isimli dizi final bölümüyle son kez seyirciyle buluşurken, TRT1'de Hayatımın Neşesi, TV8'de ise MasterChef All Star yeni bölümüyle izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 25 Ağustos 2023 reyting sonuçları



25 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



25 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cuma akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada TRT 1'de ekranlara gelen "Hayatımın Neşesi", 3. sırada ise "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Hayatımın Neşesi", 3. sırada ise "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber" yer aldı. 25 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.