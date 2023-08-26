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Medya

25 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Kısmet, Hayatımın Neşesi reyting sıralaması

25 Ağustos 2023 Cuma reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Gerzek Şaban, Hayalet Tetikçi, Kod 355, Kara Bela, Hayatımın Neşesi, Kısmet ve MasterChef Türkiye All Star programları ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Cuma akşamı en çok ne izlendi? İşte 25 Ağustos reyting sonuçları

26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:25 - Güncelleme:
25 Ağustos reyting sonuçları: MasterChef, Kısmet, Hayatımın Neşesi reyting sıralaması
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25 Ağustos reyting sonuçları; Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Cuma akşamı Cuma akşamı Kanal D'de önce Hayalet Tetikçi, ardından Kung Fu Savaşları, ATV'de Kod 355 isimli yabancı sinema filmleri ekranlarda yer alırken, Show TV'de Gerzek Şaban, Star TV'de Kara Bela isimli yerli sinema filmleri izleyici karşısına çıktı. Fox TV'de Kısmet isimli dizi final bölümüyle son kez seyirciyle buluşurken, TRT1'de Hayatımın Neşesi, TV8'de ise MasterChef All Star yeni bölümüyle izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 25 Ağustos 2023 reyting sonuçları

25 AĞUSTOS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ağustos tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cuma akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1. sırada TV8'de izleyici ile buluşan "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada TRT 1'de ekranlara gelen "Hayatımın Neşesi", 3. sırada ise "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber" yer aldı.

AB'de 1. sırada "MasterChef Türkiye All Star", 2. sırada "Hayatımın Neşesi", 3. sırada ise "Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber" yer aldı. 25 Ağustos reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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