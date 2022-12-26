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Medya

25 Aralık reyting sonuçları nasıl şekillendi? Güzel Günler, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması

25 Aralık 2022 Pazar reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Yargı, Tozluyaka, Çok Güzel Hareketler 2, MasterChef Türkiye, Teşkilat, Kim Milyoner Olmak İster? ve Güzel Günler dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Pazar akşamı en çok ne izlendi? İşte Pazar dizilerinin reyting listesi

26 Aralık 2022 Pazartesi 09:46 - Güncelleme:
25 Aralık reyting sonuçları nasıl şekillendi? Güzel Günler, Teşkilat, Yargı reyting sıralaması
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25 Aralık reyting sonuçları: Pazar Kanal D ekranlarında Yargı dizisinin yeni bölümü ve Üç Kız Kardeş yer aldı. Star TV ekranlarında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 izleyiciyi kahkahaya boğarken, TRT 1'de Teşkilat dizisi yayınlandı. 25 Aralık Pazar günü Fox TV'nin ünlü dizisi Tozluyaka dizisi FİNAL bölümü ekrana geldi. Show TV'de Güzel Günler dizisi gösterilirken, TV8'de MasterChef Türkiye'de heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki en çok ne izlendi? İşte 25 Aralık 2022 reyting sonuçları

25 ARALIK 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Arjantin-Fransa FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Fifa 2022 Dünya Kupası Kupa Töreni", 3.sırada TRT1'de yayınlanan "Teşkilat" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TRT1'de yayınlanan "Arjantin-Fransa Kore FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması", 2.sırada yine TRT1'de ekrana gelen "Fifa 2022 Dünya Kupası Kupa Töreni", 3.sırada "Teşkilat" yer aldı.

25 Aralık reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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