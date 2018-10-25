25 Ekim reyting sonuçları 2018 Avlu mu Bizim Hikaye mi Bir Zamanlar Çukurova mı kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi? Bir Zamanlar Çukurova reyting sonuçları ne durumda? 25 Ekim 2018 reyting sonuçlarında TOTAL AB ABC1 sıralaması nasıl? Kıran kırana mücadele Perşembe günü reytinglerinede yansıdı. Dün akşam en çok hangi izlendi? Avlu mu, Bizim Hikaye mi reyting sıralamasında birinci oldu? Geçen haftaki reyting sonuçlarında Total puan türünde Bir Zamanlar Çukuorva 31.55 share ile birinci, Bir Zamanlar Çukurova özet 17.57 share ile ikinci, Bizim Hikaye 15.38 share ile dördüncü, Avlu 14.22 share ile beşinci oldu. AB puan türünde Bir Zamanlar Çukurova 29.41 share ile birinci sırada, Bizim Hikaye 13.43 share ile dördüncü sırada, Avlu 11.9 share ile altıncı sırada yer aldı. ABC puan türünde 32.61 share aian Bir Zamanlar Çukurova dizisi zirveye adını yazdırırken, Bizim Hikaye 12.9 share ile dördüncü, Avlu 12.44 sahre ile beşinci oldu. Reytinglerde ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

25 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimize eklenecektir.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNGLER NASILDI? 18 EKİM 2018

18 Ekim reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Bir Zamanlar Çukuorva 31.55 share ile birinci, Bir Zamanlar Çukurova özet 17.57 share ile ikinci, Bizim Hikaye 15.38 share ile dördüncü, Avlu 14.22 share ile beşinci oldu. AB puan türünde Bir Zamanlar Çukurova 29.41 share ile birinci sırada, Bizim Hikaye 13.43 share ile dördüncü sırada, Avlu 11.9 share ile altıncı sırada yer aldı. ABC puan türünde 32.61 share aian Bir Zamanlar Çukurova dizisi zirveye adını yazdırırken, Bizim Hikaye 12.9 share ile dördüncü, Avlu 12.44 sahre ile beşinci oldu.

TOTAL

AB

ABC1

24 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçlarına göre Sen Anlat Karadeniz ilk sırada yer aldı. İkinci sırada Sen Anlat Karadeniz’in özeti yer alırken, üçüncü sırada ise Fatih Portakal ile FOX Ana haber yer aldı. Total reyting sıralamasında Çocuklar Duymasın dokuzuncu, Jet Sosyete ise on sekizinci sırada yer aldı.

TOTAL

AB

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.