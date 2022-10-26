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Medya

25 Ekim reyting sonuçları 2022: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını reyting sıralaması

25 Ekim 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları açıklanıyor. Dün akşam televizyonlarda; aba, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını, Ayla, MasterChef Türkiye ve Osman Pazarlama programı ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 25 Ekim 2022 reyting sonuçları

26 Ekim 2022 Çarşamba 09:47 - Güncelleme:
25 Ekim reyting sonuçları 2022: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yalı Çapkını reyting sıralaması
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25 Ekim reyting sonuçları, izleyici ve yapımcıların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Salı akşamı ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Fox TV'de Osman Pazarlama, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, TRT 1'de Ayla, Star Tv'de Yalı Çapkını ve Show TV'de Baba eytinglerde kıyasıya mücadele etti. Peki Salı reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 25 Ekim 2022 Salı reyting sıralaması

25 EKİM 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ekim tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Masterchef Türkiye, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

20+ABC1 Grubu izleyicide ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

25 Ekim reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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