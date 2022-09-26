İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2022 Pazartesi / 1 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4536
  • EURO
    17,8911
  • ALTIN
    974.74
  • BIST100
    3291.26
  • Haberler
  • >
  • Medya
  • >
  • 25 Eylül 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Yargı, Tozluyaka reyting sıralaması
Medya

25 Eylül 2022 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı? Masterchef, Yargı, Tozluyaka reyting sıralaması

25 Eylül 2022 Pazar günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Yargı, Tozluyaka, Yalı Çapkını, Masterchef Türkiye, Gül Masalı, Hababam Sınıfı Uyanıyor, Neşet belgeseli izleyiciyle buluştu. Peki Pazar reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte 25 Eylül 2022 reyting sonuçları

26 Eylül 2022 Pazartesi 09:57 - Güncelleme:
ABONE OL

25 Eylül reyting sonuçları: Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Fox TV'de Tozluyaka, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Yargı, TRT 1'de Neşet, Star Tv'de Yalı Çapkını ve Show TV'de Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ekrana geldi. Peki Pazar reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 25 Eylül 2022 Pazar reyting sıralaması

25 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada Kanal D'de yayınlanan "Yargı", 2. sırada Fox TV'de ekrana gelen "Tozluyaka", 3.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Yargı" dizisinin özeti 3.sırada "Masterchef Türkiye" yer aldı.

25 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

Yargı 36. bölüm izle tek parça!

Tozluyaka 13. Bölüm full izle!

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.