25 Eylül reyting sonuçları: Pazar akşamı ATV'de Gül Masalı, Fox TV'de Tozluyaka, TV8'de MasterChef Türkiye, Kanal D'de Yargı, TRT 1'de Neşet, Star Tv'de Yalı Çapkını ve Show TV'de Hababam Sınıfı Uyanıyor filmi ekrana geldi. Peki Pazar reyting sonuçları nasıl şekillendi? İşte 25 Eylül 2022 Pazar reyting sıralaması

25 EYLÜL 2022 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor.

Geçen hafta Pazar akşamının reyting sonuçlarında ise Total'de 1.sırada Kanal D'de yayınlanan "Yargı", 2. sırada Fox TV'de ekrana gelen "Tozluyaka", 3.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Yargı" dizisinin özeti 3.sırada "Masterchef Türkiye" yer aldı.

25 Eylül reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

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