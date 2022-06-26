25 Haziran 2022 reyting sonuçları açıklandı mı? Cumartesi reyting sıralaması

25 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları izleyici tarafından merak ediliyor. Cumartesi akşamı Show Tv'de Güldür Güldür, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Star'da Müzede Bir Gece, FOX Tv'de Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü, Atv'de İçimizdeki Ateş, TRT1'de Balkan Ninnisi, Tv8'de Survivor All Star 2022 izleyici karşısına çıktı. Peki Cumartesi reyting sıralaması nasıl şekillendi? İşte 25 Haziran 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 25 Haziran reyting sıralaması

25 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Haziran 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Cumartesi reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Güldür Güldür Show, üçüncülüğü FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

AB Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Güldür Güldür Show, üçüncülüğü FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinciliği Survivor All Star, İkinciliği Güldür Güldür Show, üçüncülüğü FOX Ana Haber Hafta Sonu aldı.