‘25 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reyting sıralamasında kaçıncı oldu?’ sorularına medya severler tarafından yanıt aranıyor. 25 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. 18 Haziran Salı günkü sonuçlara baktığımızda, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB, Total ve ABC1’de birinci olurken ATV’de ekranlara gelen Kimse Bilmez dizisi de her üç kategoride ikinci sırada yer aldı. En çok izlenen yarışma programlarında Survivor Türkiye-Yunanistan ise AB’de ce ABC1’de üçüncü olurken Total’de Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü olmuştu. İşte haberimizin detayları…

25 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

25 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Son dakika gelişmelerini sayfamızdan sizinle paylaşacağız.

18 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir