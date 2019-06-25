25 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reyting sıralamasında kaçıncı oldu?
Vatandaşlar, ‘25 Haziran re reyting sonuçları açıklandı mı?’ sorusuna şimdiden yanıt aramaya başladı. Yaz akşamlarını evde geçirmek isteyen vatandaşlar, televizyon yayınlana eğlence programlarının ve filmlerin tüm kanallara ait reyting sıralamasında kaçıncı olduğunu merak ediyor. 25 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığı anda sayfamızda sizinle paylaşacağız. 18 Haziran Salı günkü sonuçlara baktığımızda, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB, Total ve ABC1’de birinci olurken ATV’de ekranlara gelen Kimse Bilmez dizisi de her üç kategoride ikinci sırada yer aldı. İşte haberimizin detaylar…
‘25 Haziran reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi program reyting sıralamasında kaçıncı oldu?’ sorularına medya severler tarafından yanıt aranıyor. 25 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Tüm kanallara ait reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızdan sizinle paylaşacağız. 18 Haziran Salı günkü sonuçlara baktığımızda, Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB, Total ve ABC1’de birinci olurken ATV’de ekranlara gelen Kimse Bilmez dizisi de her üç kategoride ikinci sırada yer aldı. En çok izlenen yarışma programlarında Survivor Türkiye-Yunanistan ise AB’de ce ABC1’de üçüncü olurken Total’de Müge Anlı ile Tatlı Sert üçüncü olmuştu. İşte haberimizin detayları…
25 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
25 Haziran reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Son dakika gelişmelerini sayfamızdan sizinle paylaşacağız.
18 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI
AB
TOTAL
ABC1
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