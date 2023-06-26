25 Haziran reyting sonuçları: MasterChef Türkiye All Star, Teşkilat,Vermem Seni Ellere reyting sıralaması

25 Haziran reyting sonuçları; Pazar akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Pazar akşamı Kanal D'de Alev Deneyleri isimli yabancı sinema filmi seyirci karşısına çıkarken, Show TV'de Yeni Bela Hüsnü, Star TV'de ise Düğün Dernek 2 isimli yerli sinema filmleri ekrana geldi. Dizilerde ise ATV'de Vermem Seni Ellere dizisinin 2. bölümü yayınlanırken, TRT1'de Teşkilat dizisi sezon finali ile son kez izleyici karşısına çıktı. TV8'de MasterChef Türkiye All Star'ın yeni bölümü yayınlanırken, Fox TV'de Kısmet dizisinin tekrar bölümü seyirciyle buluştu. İşte 25 Haziran 2023 reyting sonuçları



25 HAZİRAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?



25 Haziran tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Pazar akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Vermem Seni Ellere, üçüncü sırada Masterchef Türkite All Star programı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Teşkilat, ikinci sırada Masterchef Türkite All Star, üçüncü sırada Güzel Günler dizisi yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Teşkilat, ikinci sırada Masterchef Türkite All Star, üçüncü sırada Güzel Günler dizisi yer aldı.

25 Haziran reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.