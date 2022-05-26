25 Mayıs reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba akşamı televizyonlarda Oğlum, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Annenin Sırrıdır Çocuk, Hokkabaz, Kara Tahta ve Gülümse Kaderine dizisi ekrana geldi. Yayınlanan bu dizi, program ve filmlerin reyting sonuçları TİAK ölçümleri neticesinde belli oldu. Peki Çarşamba reyting sıralamasına göre en çok ne izlendi? İşte AB ve Totalde 25 Mayıs 2022 reyting sonuçları

Diziler, programlar ve haber bültenleri arasındaki yarışta en çok izlenen yapım, reyting ölçümleri neticesinde belirleniyor. Günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranları, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralanıyor. İşte 25 Mayıs reyting sıralaması

25 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Mayıs 2022 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba reyting sıralaması ise şu şekilde:

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Kuruluş Osman (ÖZET) aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 Grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Sadakatsiz, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

Sadakatsiz final bölümü izle (60. bölüm)

Annenin Sırrıdır Çocuk 8. Bölüm izle!

Kuruluş Osman 95. son bölüm izle!