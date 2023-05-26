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Medya

25 Mayıs reyting sonuçları: Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal reyting sıralaması

25 Mayıs reyting sonuçları belli oldu. Perşembe akşamı Kanal D'de Cumhurbaşkanı Özel programının ardından Camdaki Kız dizisi tekrar bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Aynı saatlerde TRT1'de Al Sancak, ATV'de Aldatmak, Fox TV'de Gülcemal, Star TV'de Yüz Yıllık Mucize dizilerinin yeni bölümleri yayınlanırken, Show TV'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi final bölümüyle son kez ekrana geldi. TV8'de ise klasik haline gelen Survivor 2023'ün yeni bölümü izleyiciyle buluştu. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 25 Mayıs 2023 reyting sonuçları

26 Mayıs 2023 Cuma 10:32 - Güncelleme:
25 Mayıs reyting sonuçları: Al Sancak, Yüz Yıllık Mucize, Gülcemal reyting sıralaması
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25 Mayıs 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam televizyonlarda; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Cumhurbaşkanı Özel, Aldatmak, Yüz Yıllık Mucize, Al Sancak, Gülcemal ve Survivor 2023 ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Perşembe akşamı en çok ne izlendi? İşte 25 Mayıs reyting sonuçları

25 MAYIS 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

25 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Aldatmak, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aldatmak, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aldatmak, ikinci sırada Selçuk Tepeli İle FOX Ana Haber, üçüncü sırada Al Sancak yer aldı. İşte reytinglerde top 10 sıralaması

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ALDATMAK ATV

2 ATV ANA HABER ATV

3 AL SANCAK TRT 1

4 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI KANAL D

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

8 SURVIVOR TV8

9 ALDATMAK (OZET) ATV

10 CAMDAKI KIZ (TKR) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 ALDATMAK ATV

2 ATV ANA HABER ATV

3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

4 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI KANAL D

5 ESRA EROL'DA ATV

6 AL SANCAK TRT 1

7 CAMDAKI KIZ (TKR) KANAL D

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ALDATMAK (OZET) ATV

10 LIDERLER FOX'TA FOX

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 ALDATMAK ATV

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 AL SANCAK TRT 1

4 CUMHURBASKANI OZEL YAYINI KANAL D

5 ATV ANA HABER ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 ESRA EROL'DA ATV

8 CAMDAKI KIZ (TKR) KANAL D

9 SURVIVOR TV8

10 KANAL D ANA HABER KANAL D

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