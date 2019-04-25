25 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Bizim Hikaye birinci kim? 25 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe geceleri ekranlara gelen birbirinden güzel dizilerin ardından herkes reyting sonuçlarını merak ediyor. Çarpışma mı, Bir Zamanlar Çukurova mı, Bizim Hikaye mi? kim lider oldu sorularına yanıt aranıyor. 25 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 18 Nisan Perşembe gününü baktığımızda Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB’de birinci, ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova iseTotal ve ABC1’de lider olmuştu. İşte haberimizin ayrıntıları...