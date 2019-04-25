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25 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Bizim Hikaye birinci kim?

25 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe geceleri ekranlara gelen birbirinden güzel dizilerin ardından herkes reyting sonuçlarını merak ediyor. Çarpışma mı, Bir Zamanlar Çukurova mı, Bizim Hikaye mi? kim lider oldu sorularına yanıt aranıyor. 25 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 18 Nisan Perşembe gününü baktığımızda Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB’de birinci, ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova iseTotal ve ABC1’de lider olmuştu. İşte haberimizin ayrıntıları...

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25 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı? sorusuna televizyon takipçileri tarafından yanıt aranıyor. Perşembe geceleri ekranlara gelen birbirinden güzel dizilerin ardından herkes reyting sonuçlarını merak ediyor. 25 Nisan reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız. 18 Nisan Perşembe gününü baktığımızda ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova AB ikinci, Total ve ABC1’de lider olmuştu. Fatih Portakal ile FOX Ana Haber AB’de birinci olmuştu. İşte haberimizin ayrıntıları...

25 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

25 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz sayfamızda sizinle paylaşacağız.

18 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

AB

TOTAL

ABC1

1- İZLEYİCİ ÖLÇÜMÜ NEDİR?
 
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
 
2- İZLENME ORANI, İZLENME PAYI NEDİR?
 
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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