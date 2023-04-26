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Medya

25 Nisan reyting sonuçları: Aile, Gecenin Ucunda, Tetikçinin Oğlu reyting sıralaması

25 Nisan 2023 Salı reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Salı akşamı televizyonlarda; Aile, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Gecenin Ucunda, Yürek Çıkmazı, Survivor 2023 ve Tetikçinin Oğlu dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Salı akşamı en çok ne izlendi? İşte 25 Nisan reyting sonuçları

26 Nisan 2023 Çarşamba 09:53 - Güncelleme:
25 Nisan reyting sonuçları: Aile, Gecenin Ucunda, Tetikçinin Oğlu reyting sıralaması
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25 Nisan reyting sonuçları; Salı akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların izlenme oranlarına göre sıralandı. Kanal D'de Üç Kız Kardeş dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Aile dizisi ekranlarda yer alırken TV8'de Survivor 2023'ün yeni bölümü yayınlandı. Aynı saatlerde ATV'de Ben Cihana Sığmazam, Star TV'de Gecenin Ucunda seyirciyle buluştu. Dün akşam ayrıca TRT1'de Yürek Çıkmazı yayınlanırken, Fox TV'de Tetikçinin Oğlu ekrana geldi. Peki dün akşam en çok ne izlendi? İşte 25 Nisan 2023 reyting sonuçları

25 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Salı akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

25 Nisan reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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