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Medya

25 Ocak reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Survivor 2023, Çöp Adam reyting sıralaması

25 Ocak 2023 Çarşamba reyting sonuçları, izleyici ve yapımcılar tarafından merak ediliyor. Dün akşam televizyonlarda; Güldür Güldür Show, O Kız, Kuruluş Osman, Survivor 2023, İğne İplik, Hayatımın Şansı ve Çöp Adam dizisi ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki Çarşamba akşamı en çok ne izlendi? İşte Çarşamba dizilerinin reyting listesi

26 Ocak 2023 Perşembe 09:36 - Güncelleme:
25 Ocak reyting sonuçları: Kuruluş Osman, Survivor 2023, Çöp Adam reyting sıralaması
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25 Ocak reyting sonuçları: Çarşamba Kanal D'de O Kız, ATV'de Kuruluş Osman, Fox TV'de Hayatının Şansı, Star TV'de Çöp Adam dizileri yeni bölümleriyle ekrana geldi. Show TV'de Güldür Güldür Show tekrar bölümü ile seyirci karşısına çıkarken, TRT1'de yabancı sinema İğne İplik, TV8'de ise Survivor 2023 izleyiciyle buluştu. Peki en çok ne izlendi? İşte 25 Ocak 2023 reyting sonuçları

25 OCAK 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Ocak tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

Geçen hafta Çarşamba akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Çöp Adam, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

25 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

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