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25 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı: Çukur, Vuslat, Yasak Elma

25 Şubat 2019 Salı gününe ait televizyon izleme ölçümleri sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı ekrana gelerek liderlik için mücadele eden Çukur, Vuslat, Yasak Elma ve Söz dizilerinin reyting sonuçları izleyici kitleleri tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki kim birinci olacak? 25 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde okuyabilirsiniz.

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Reyting sonuçları açıklandı mı?  Pazartesi akşamları Star TV’de Söz, Show TV’de Çukur, TRT 1’de Vurgun, TV 8’de Survivor, Fox TV’de Yasak Elma yapımları 
Reytinglerde liderliğe oynuyor. 25 Şubat Pazartesi günün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır. 
 
 
 
25 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI
 
25 Şubat reyting sonuçları henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde sizlerle olacak.
 
GEÇEN HAFTA HANGİ DİZİ BİRİNCİ OLDU?
 
 
18 Şubat reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 20.48 share alan Çukur birinci sırada, 18.23 share alan Söz ikinci sırada, 13.45 share alan Yasak Elma dördüncü sırada yer aldı. Survivor ise 9.07 share alarak dokuzuncu sıraya yerleşti. AB puan türünde Çukur 20.15 share alarak birinci, Yasak Elma 14.71 share alarak üçüncü, Vuslat 12.38 share alarak dördüncü oldu.
 
TOTAL
 

 
AB
 

 
 
ABC
 

 
 
 
 
 

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