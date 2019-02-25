25 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı: Çukur, Vuslat, Yasak Elma 25 Şubat 2019 Salı gününe ait televizyon izleme ölçümleri sonuçları açıklandı mı? Pazartesi akşamı ekrana gelerek liderlik için mücadele eden Çukur, Vuslat, Yasak Elma ve Söz dizilerinin reyting sonuçları izleyici kitleleri tarafından internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki kim birinci olacak? 25 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz haberimizde okuyabilirsiniz.